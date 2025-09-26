Más Información

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

VIDEO: Países boicotean a Netanyahu en la ONU y se ausentan de la Asamblea General en protesta por la guerra en Gaza

“Que aclare”; Sheinbaum pide a Adán Augusto López explicar 79 mdp supuestamente no declarados

Gobierno de Sheinbaum señala a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal; menciona 9 asuntos por 48 mil 382 mdp

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los partidos de la Copa Mundial de Fútbol el próximo año que se disputen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.

“Si creo que no es seguro, lo vamos a mover”, dijo Trump en la Oficina Oval después de ser preguntado sobre las ciudades anfitrionas del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

Los Ángeles, Seattle y San Francisco están entre las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

No está claro si el mandatario republicano tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas.

Trump manifestó que si su administración considera que alguna ciudad “va a ser incluso un poco peligrosa para el Mundial”, así como para los Juegos de Los Ángeles 2029, “lo trasladaremos".

"Pero, espero que eso no suceda”, agregó.

El Mundial de 2026 será el primero con tres países sedes, con México y Canadá como las otras. También será el primero con 48 selecciones.

Estados Unidos cuenta con 11 ciudades anfitriones. Aparte de Los Ángeles, Seattle y San Francisco, las otras son Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

