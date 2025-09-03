Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

La , encabezada por Ariadna Montiel Reyes, firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional del Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta , con lo que, dijo, “unimos esfuerzos para garantizar viviendas dignas y justicia social para las familias de México”.

El convenio de colaboración contempla la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y 12 instituciones, cuyo objetivo consiste en establecer los mecanismos y estrategias en la de un millón 800 mil viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, el Infonavit y el Fovissste.

De acuerdo con la Sedatu, al corte del 1 de septiembre, el Programa Vivienda para el Bienestar ya arrancó obras en 29 estados, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango y Estado de México.

Así como también en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

