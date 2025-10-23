Más Información

Miami. El fortalecimiento de la tormenta tropical , que se convertiría en el fin de semana, provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica, además de ser de interés para Cuba, indicó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.

En Haití, una persona murió y cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por los efectos de la tormenta, que amenaza a una parte del país con más lluvias este jueves, según informó la Dirección de Protección Civil (DPC).

El organismo previó en su último reporte "que Melissa serpentee sobre el central durante varios días" y "que se convierta en un a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana", lo que es de interés para Jamaica, Haití, Cuba y República Dominicana.

También avisó que "a través de Puerto Rico, el norte de la, el norte de Haití y el oeste de Jamaica, se esperan de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia hasta el domingo", con posibles inundaciones repentinas y urbanas.

Una persona camina por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE
Una persona camina por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE

En particular, resaltó que las condiciones de son posibles en Haití y Jamaica desde el viernes por la tarde.

El fenómeno, surgido el martes, estaba en el último reporte del NHC a 345 kilómetros (215 millas) al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros (275 millas) al suroeste de , en Haití.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas).

Por ello, apuntó el reporte, "es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de durante varios días".

Esta imagen satelital de la NOAA, tomada a las 11:40 a. m. EST del martes 21 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe central. Foto: AP
Esta imagen satelital de la NOAA, tomada a las 11:40 a. m. EST del martes 21 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe central. Foto: AP

Aunque su movimiento es "errático", el NHC proyectó que la cresta de Melissa "se mueva a medida que una vaguada a gran escala se amplifica sobre el este de los".

El ciclón ha alertado a las autoridades de Haití y República Dominicana, donde el subdirector ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Bernardo Rodríguez, reportó este miércoles casi medio centenar de personas albergadas en dos centros colectivos para preservar sus vidas.

Con esto, suman 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

Vehículos transitan por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE
Vehículos transitan por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Fotografía satelital cedida este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Melissa en el mar del Caribe. El fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que se convertiría en huracán mayor el fin de semana. FOTO: EFE
Fotografía satelital cedida este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Melissa en el mar del Caribe. El fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que se convertiría en huracán mayor el fin de semana. FOTO: EFE
