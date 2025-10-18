Más Información

"Poza Rica nos necesita y aquí seguimos”; vecinos habilitan cocina comunitaria e iglesia como refugio para damnificados

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

El colombiano que sobrevivió al ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el ya fue entregado a las autoridades de su país, según anunció este sábado el presidente colombiano, .

"Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo con las leyes", dijo Petro en un breve mensaje en la red social X.

El presidente de , Donald Trump, había anunciado horas antes la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque del jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25 mil estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre y el Gobierno de Petro y del venezolano Nicolás Maduro, quien ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

