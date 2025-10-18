Más Información

"Poza Rica nos necesita y aquí seguimos”; vecinos habilitan cocina comunitaria e iglesia como refugio para damnificados

"Poza Rica nos necesita y aquí seguimos”; vecinos habilitan cocina comunitaria e iglesia como refugio para damnificados

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

advirtió este sábado que tiene "informes creíbles" que indican que Hamas planea "una violación inminente" del alto el fuego firmado con Israel mediante un ataque contra el .

"Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación. Los garantes exigen que Hamas cumpla con sus obligaciones en virtud del alto el fuego" informó en un comunicado el Departamento de Estado de EU.

El gobierno estadounidense añadió que había informado a los países garantes del alto el fuego sobre esta inminente violación y alertó que "si Hamas continúa con este ataque", tomará medidas para proteger a la población en Gaza y preservar la tregua firmada el pasado 9 de octubre.

Israel aceptó cesar los bombardeos en la Franja el jueves de la semana pasada, casi dos años después del inicio del conflicto tras los ataques perpetrados por Hamás en el país hebreo, que se saldaron con la muerte de mil 200 personas y 250 secuestrados.

El alto el fuego implicó la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas, así como el cese de las hostilidades, pese a lo que el gobierno de Hamas en Gaza acusó hoy a Israel de haber violado 47 veces la tregua.

El acuerdo firmado por Hamas e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

Más de 67 mil personas murieron durante los dos años de bombardeos israelíes en la Franja, un acto que organismos y expertos internacionales calificaron de genocidio.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el pasado miércoles, 190 mil toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza.

Sin embargo, los gazatíes aún esperan la apertura del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, al paso de personas, que según la prensa israelí está siendo retrasada por Israel como respuesta a la demora de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes que faltan.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas