Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró que la guerra en Gaza terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme de Hamas.

"La guerra no ha terminado, y aún quedan muchas cosas por hacer. La guerra no terminará hasta que Hamas sea desarmado", declaró el premier israelí.

Netanyahu dijo en el canal Channel 14 que "la fase B también implica el desarme de Hamas, o más precisamente, la desmilitarización de la Franja de Gaza".

"Cuando esto se haya logrado con éxito -espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente- entonces la guerra terminará", agregó.

