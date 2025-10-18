Más Información

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Rescatan a 21 víctimas de trata de personas en centro de rehabilitación de Tlalpan

Detienen a cuatro personas y aseguran más de 400 dosis de droga tras cateo en Miguel Hidalgo

Benjamin Netanyahu, primer ministro de , declaró que la terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme de Hamas.

"La guerra no ha terminado, y aún quedan muchas cosas por hacer. La guerra no terminará hasta que Hamas sea desarmado", declaró el premier israelí.

Netanyahu dijo en el canal Channel 14 que "la fase B también implica el desarme de Hamas, o más precisamente, la desmilitarización de la Franja de Gaza".

"Cuando esto se haya logrado con éxito -espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente- entonces la guerra terminará", agregó.

