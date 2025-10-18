Más Información
Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"
PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero
Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró que la guerra en Gaza terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme de Hamas.
"La guerra no ha terminado, y aún quedan muchas cosas por hacer. La guerra no terminará hasta que Hamas sea desarmado", declaró el premier israelí.
Netanyahu dijo en el canal Channel 14 que "la fase B también implica el desarme de Hamas, o más precisamente, la desmilitarización de la Franja de Gaza".
"Cuando esto se haya logrado con éxito -espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente- entonces la guerra terminará", agregó.
Lee también EU arresta a palestino implicado en atentado de Hamas contra Israel en octubre 2023
EU repatriará a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del ataque a presunto narcosubmarino en el Caribe
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]