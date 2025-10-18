Miami.- El gobierno de Estados Unidos anunció el arresto en suelo estadounidense de un hombre palestino que estuvo supuestamente implicado en los atentados de Hamas ocurridos el 7 de octubre de 2023 en Israel, en el que murieron 1 mil 200 personas.

"Mahmoud Amin Ya'qub Al-Muhtadi, de 33 años, nativo de Gaza que actualmente reside en Lafayette, Luisiana, fue arrestado por su presunta participación en el ataque terrorista liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023", informó en un comunicado el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).

Según documentos judiciales, Al-Muhtadi es un activo del ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y poco después de enterarse del inicio de los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre, cruzó la frontera con la intención de colaborar.

Posteriormente, huyó a Estados Unidos el 12 de septiembre de 2024, tras mentir en su solicitud de visado. Su presencia no fue detectada hasta febrero pasado por el Grupo de Trabajo Conjunto 10-7, creado para investigar a los responsables del ataque terrorista que dejó 49 ciudadanos estadounidenses muertos y ocho secuestrados.

Detención de palestino implicado en ataque de Hamas, un recordatorio

“Que este arresto sirva de recordatorio de que quienes perpetran actos de terrorismo no pueden evadir la justicia ocultándose en nuestras comunidades", expresó en el comunicado el fiscal federal para el Distrito Oeste de Luisiana, Zachary A. Keller.

En respuesta a los ataques de Hamas, en los que murieron 1 mil 200 personas en Israel y 250 fueron secuestradas, el país hebreo inició una operación armada contra la Franja de Gaza.

La ofensiva israelí, durante la cual murieron más de 67 mil palestinos, ha sido denominada por organismos y expertos internacionales como un "genocidio".

El pasado 9 de octubre, tanto Israel como Hamas acordaron un alto el fuego en la guerra en Gaza.

