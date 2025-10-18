En protesta contra la dirección del país bajo el mando del presidente Donald Trump, la gente se reunió el sábado en la capital del país y en comunidades de todo Estados Unidos para las manifestaciones “No Kings”, lo que el Partido Republicano del presidente llama "manifestaciones de odio hacia EU".

Algunos asistentes van usando botargas y sobre todo de rana.

Se pronostica que las manifestaciones se convertirán en "la protesta pacífica más grande de la historia moderna", y a quienes se encuentren entre la multitud se les pedirá que usen un color específico que los haga destacar. O un disfraz divertido.

No Kings entre disfraces y colores

El Movimiento 50501, uno de los organizadores de la protesta, tiene un grupo en Facebook donde los miembros se animan entre sí a decorar cartulinas y usar disfraces cómicos para el evento.

"Aviso: si llevan un disfraz inflable, asegúrense de llevar baterías adicionales para su ventilador. Algunos ventiladores también se pueden conectar a una batería externa", sugirió un miembro del grupo. "¡Vamos, ranas! ¡No reyes!"

Aquí te contamos qué color visten los manifestantes y por qué algunos llevan disfraces inflables de rana y dinosaurios, entre otros.

Asistentes con disfraces inflables se congregaron para una protesta contra Donald Trump, bajo el lema "No Kings", en Washington. Foto: AP

La idea de usar extravagantes disfraces inflables de animales para el movimiento "No Kings" se popularizó después de que Seth Todd, parte de la comunidad mexicana de Estados Unidos, fuera rociado con gas pimienta por un agente federal mientras vestía un disfraz inflable de rana mientras protestaba afuera de una instalación de ICE en Portland, Oregon, reportó el Lansing State Journal.

El incidente se volvió viral en las redes sociales e inspiró a otros manifestantes a disfrazarse de ranas.

"Estoy aquí para protestar contra la forma inhumana en que ICE y el DHS tratan a nuestros inmigrantes. Estén o no legalmente aquí, deberían ser tratados como seres humanos, porque eso es lo que son. Somos humanos y no se supone que debamos tratar a otras personas injustamente solo porque tenemos el poder de hacerlo", declaró Todd al Oregonian el 2 de octubre, el día del incidente.

A Todd ahora lo conocen como la "Rana de Portland".

Una nueva organización, Operation Inflation, tiene como objetivo recaudar dinero para comprar más de 100 disfraces inflables y regalarlos a los manifestantes.

Amarillo, el color de la resistencia

De acuerdo con los organizadores, los manifestantes también vestirán el color "Amarillo Resistencia".

"A lo largo de la historia, quienes se han unido para protestar contra regímenes autoritarios han utilizado un color que es fácil de ver entre miles de personas", explicó No Kings.

"El amarillo es un recordatorio brillante e inequívoco de que millones de nosotros nos mantenemos unidos en la convicción de que Estados Unidos pertenece a su pueblo, no a los reyes".

"Esto no es solo política. Es democracia versus dictadura. Y juntos, elegimos la democracia", según el sitio web de No Kings.

Además del amarillo, es posible ver a algunos manifestantes vestidos con disfraces de dinosaurios y ranas.

El grupo también señaló a Hong Kong, donde los manifestantes portaban paraguas amarillos, y afirmó que los lazos amarillos son emblemas de esperanza, responsabilidad y reforma.

