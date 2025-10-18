Más Información
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció por la noche que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones.
En una entrevista en el Canal 14, al ser preguntado si tiene previsto "presentarse a las próximas elecciones para primer ministro", respondió afirmativamente.
Jefe del Likud, el gran partido de la derecha israelí, Netanyahu ostenta el récord del mayor número de años al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.
