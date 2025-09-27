Más Información
Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea
Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango
Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa
¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en 5 estaciones a causa de las lluvias; es la onceava ocasión en lo que va del año
Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera
Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención
Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"
Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre
La polémica por la cancelación de la visa al presidente Gustavo Petro continúa. En una serie de trinos el mandatario aseguró que no necesita la visa: "Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo".
El Programa de Exención de Visa, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en coordinación con el Departamento de Estado, autoriza a ciudadanos de países seleccionados a ingresar a Estados Unidos por negocios o turismo sin necesidad de visa, con estancias de hasta 90 días.
A cambio, esos países deben garantizar el mismo beneficio para los ciudadanos estadounidenses y firmar acuerdos que fortalezcan la cooperación en antiterrorismo, control migratorio y aplicación de la ley. Desde su creación en 1986, el VWP se ha consolidado como un mecanismo de seguridad integral con varios de los aliados más cercanos de Washington.
Lee también Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza
¿Cuales son los requisitos para acceder a ESTA?
La designación de un país en el VWP está regulada por la Sección 217 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, modificada en 2007 y 2015. Entre las condiciones clave que un país debe cumplir se encuentran:
- Mantener una tasa de rechazo de visa de visitante temporal inferior al 3 %. Aceptar la repatriación de ciudadanos o ex ciudadanos expulsados de EEUU en un plazo máximo de tres semanas.
- Reportar a través de Interpol o canales oficiales el robo o pérdida de pasaportes. Compartir información con EE.UU. UU. sobre y delitos de terrorismo graves.
- Emitir pasaportes electrónicos con identificadores biométricos. Someterse a evaluaciones de seguridad y de inteligencia lideradas por el DHS y la Oficina de Inteligencia y Análisis.
"Además de las evaluaciones de riesgo a nivel nacional, el DHS realiza una verificación de antecedentes específica e individualizada de todos los viajeros del VWP en diversos puntos del proceso de viaje".
Lee también En Argentina entierran a 3 mujeres víctimas de asesinato vinculado al narco y transmitido en Instagram
Petro tiene doble nacionalidad
Si bien Colombia no está dentro de los países que pueden acceder a la ESTA, el presidente Gustavo Petro cuenta con doble nacionalidad (colombiana e italiana) por lo que, al estar registrado como ciudadano italiano, sí podría ingresar al país sin visa.
Cabe destacar que, los jefes de Estado y de Gobierno, como los presidentes, suelen viajar a Estados Unidos bajo un estatus diplomático especial.
Ingresan con visas A-1 (para jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores) o mediante acuerdos diplomáticos.
En algunos casos, cuando asisten a la ONU en Nueva York, tienen facilidades específicas de entrada sin pasar por trámites comunes.
Lee también Cadena Sinclair levanta boicot a Jimmy Kimmel y retoma su programa en sus canales de EU
¿Qué países pertenecen al acuerdo y pueden obtener ESTA?
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea
- República de Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- KatarSan Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos
es/bmc