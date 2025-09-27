La polémica por la cancelación de la visa al presidente Gustavo Petro continúa. En una serie de trinos el mandatario aseguró que no necesita la visa: "Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo".

El Programa de Exención de Visa, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en coordinación con el Departamento de Estado, autoriza a ciudadanos de países seleccionados a ingresar a Estados Unidos por negocios o turismo sin necesidad de visa, con estancias de hasta 90 días.

A cambio, esos países deben garantizar el mismo beneficio para los ciudadanos estadounidenses y firmar acuerdos que fortalezcan la cooperación en antiterrorismo, control migratorio y aplicación de la ley. Desde su creación en 1986, el VWP se ha consolidado como un mecanismo de seguridad integral con varios de los aliados más cercanos de Washington.

¿Cuales son los requisitos para acceder a ESTA?

La designación de un país en el VWP está regulada por la Sección 217 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, modificada en 2007 y 2015. Entre las condiciones clave que un país debe cumplir se encuentran:

Mantener una tasa de rechazo de visa de visitante temporal inferior al 3 %. Aceptar la repatriación de ciudadanos o ex ciudadanos expulsados de EEUU en un plazo máximo de tres semanas.

de visitante temporal inferior al 3 %. Aceptar la repatriación de ciudadanos o ex ciudadanos expulsados de EEUU en un plazo máximo de tres semanas. Reportar a través de Interpol o canales oficiales el robo o pérdida de pasaportes. Compartir información con EE.UU. UU. sobre y delitos de terrorismo graves.

o canales oficiales el robo o pérdida de pasaportes. Compartir información con EE.UU. UU. sobre y delitos de terrorismo graves. Emitir pasaportes electrónicos con identificadores biométricos. Someterse a evaluaciones de seguridad y de inteligencia lideradas por el DHS y la Oficina de Inteligencia y Análisis.

"Además de las evaluaciones de riesgo a nivel nacional, el DHS realiza una verificación de antecedentes específica e individualizada de todos los viajeros del VWP en diversos puntos del proceso de viaje".

Petro tiene doble nacionalidad

Si bien Colombia no está dentro de los países que pueden acceder a la ESTA, el presidente Gustavo Petro cuenta con doble nacionalidad (colombiana e italiana) por lo que, al estar registrado como ciudadano italiano, sí podría ingresar al país sin visa.

Cabe destacar que, los jefes de Estado y de Gobierno, como los presidentes, suelen viajar a Estados Unidos bajo un estatus diplomático especial.

Ingresan con visas A-1 (para jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores) o mediante acuerdos diplomáticos.

En algunos casos, cuando asisten a la ONU en Nueva York, tienen facilidades específicas de entrada sin pasar por trámites comunes.

¿Qué países pertenecen al acuerdo y pueden obtener ESTA?

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea

República de Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

KatarSan Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

