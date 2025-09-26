Buenos Aires. Dos mujeres jóvenes y una adolescente torturadas y asesinadas cerca de Buenos Aires fueron despedidas este viernes por familiares y amigos, en un caso que la policía vincula al narcotráfico y cuya atroz ejecución fue transmitida por Instagram a un grupo cerrado.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en una vivienda en la periferia sur de la capital argentina, tras haber desaparecido el viernes de la semana pasada.

Decenas de personas acompañaron en la mañana la procesión hasta el cementerio donde fueron enterradas Brenda y Morena en Lomas de Zamora, a unos 25 Km al sur de Buenos Aires. El sepelio de Lara tuvo lugar una veintena de kilómetros más al oeste.

"No podemos parar de llorar", dijo Antonio, abuelo de Brenda y Morena, que eran primas.

"Siempre se peleaban para ver quién iba a llevar la manija de mi ataúd. Brenda decía: 'La manija de adelante la voy a llevar yo, Tata'. Y yo ahora tengo que llevar la manija del cajón de ella", relató al canal LN+, sin informar su apellido.

Organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron a manifestaciones en todo el país para la tarde del sábado con el lema "no hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios".

Dos mujeres y dos hombres permanecen detenidos por el caso y el jueves se negaron a declarar, según medios locales.

Los cuatro enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", dijo a periodistas el abogado de la familia de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

El letrado agregó que la familia Gutiérrez recibió amenazas de muerte anónimas, por lo que presentará una denuncia y pedirá protección policial.

El miércoles fueron allanados dos domicilios en la capital donde la policía encontró un búnker narco.

Asesinato de mujeres transmitido en Instagram conmociona a Argentina

El crimen causó especial conmoción cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó el miércoles que la sesión de asesinato y tortura había sido transmitida como "diciplinamiento" para 45 personas por Instagram.

Los criminales habrían cortado dedos, arrancado uñas, golpeado y asfixiado a sus víctimas mientras tenía lugar el video en vivo, informaron medios locales citando fuentes de la investigación.

Durante la transmisión, el jefe del grupo narco habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga", relató Alonso.

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal. El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: "Todo puede ser".

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de unos 23 años, está prófugo y con pedido de captura.

