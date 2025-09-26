Más Información

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

México espera trato diferenciado de EU con nuevos aranceles: Ebrard

México espera trato diferenciado de EU con nuevos aranceles: Ebrard

DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada

DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

¿Cuáles son las estaciones del Metro que se encuentran cerradas este viernes 26 de septiembre?

¿Cuáles son las estaciones del Metro que se encuentran cerradas este viernes 26 de septiembre?

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Buenos Aires. Dos mujeres jóvenes y una adolescente torturadas y asesinadas cerca de Buenos Aires fueron despedidas este viernes por familiares y amigos, en un caso que la policía vincula al y cuya atroz ejecución fue transmitida por a un grupo cerrado.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en una vivienda en la periferia sur de la capital argentina, tras haber desaparecido el viernes de la semana pasada.

Decenas de personas acompañaron en la mañana la procesión hasta el cementerio donde fueron enterradas Brenda y Morena en Lomas de Zamora, a unos 25 Km al sur de Buenos Aires. El sepelio de Lara tuvo lugar una veintena de kilómetros más al oeste.

Lee también:

"No podemos parar de llorar", dijo Antonio, abuelo de Brenda y Morena, que eran primas.

"Siempre se peleaban para ver quién iba a llevar la manija de mi ataúd. Brenda decía: 'La manija de adelante la voy a llevar yo, Tata'. Y yo ahora tengo que llevar la manija del cajón de ella", relató al canal LN+, sin informar su apellido.

Organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron a manifestaciones en todo el país para la tarde del sábado con el lema "no hay víctimas buenas ni malas, hay ".

Dos mujeres y dos hombres permanecen detenidos por el caso y el jueves se negaron a declarar, según medios locales.

Los cuatro enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", dijo a periodistas el abogado de la familia de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

El letrado agregó que la familia Gutiérrez recibió amenazas de muerte anónimas, por lo que presentará una denuncia y pedirá protección policial.

El miércoles fueron allanados dos domicilios en la capital donde la policía encontró un búnker narco.

Asesinato de mujeres transmitido en Instagram conmociona a Argentina

El crimen causó especial conmoción cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó el miércoles que la sesión de asesinato y tortura había sido transmitida como "diciplinamiento" para 45 personas por Instagram.

Lee también:

Los criminales habrían cortado dedos, arrancado uñas, golpeado y asfixiado a sus víctimas mientras tenía lugar el video en vivo, informaron medios locales citando fuentes de la investigación.

Durante la transmisión, el jefe del grupo narco habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga", relató Alonso.

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal. El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: "Todo puede ser".

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de unos 23 años, está prófugo y con pedido de captura.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa H-2B. Foto: iStock

Trabajos temporales para migrantes en Estados Unidos: ¿Cuáles son los más buscados y cuánto ganan?

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'. Foto: Canva

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Dream: Todo sobre el crucero mágico de Disney – itinerario, atracciones y qué incluye

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

¿Vas al Mundial 2026? Guía de atracciones y planes para hacer en la ciudad de Los Ángeles

Apoyo Bienestar ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos REQUISITOS. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Apoyo Bienestar: ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos? REQUISITOS