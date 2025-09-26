Más Información

Los Ángeles. La cadena estadounidense Sinclair anunció que volverá a emitir el programa de en sus canales de Estados Unidos, acabando con el hacia uno de los programas más conocidos del país por los comentarios sobre el activista Charlie Kirk.

"Durante la última semana, hemos recibido comentarios muy valiosos de espectadores, anunciantes y líderes comunitarios que representan una amplia gama de perspectivas", declaró Sinclair en un comunicado.

El programa nocturno regresará a partir de este viernes en las casi 40 estaciones de Sinclair afiliadas a ABC, y supone un giro en la estrategia de la compañía, que enfrentaba fuertes críticas por haber cedido a presiones políticas en medio de un clima mediático cada vez más polarizado.

Importante, el "diálogo respetuoso" entre diferentes voces

En su mensaje, Sinclair también mencionó el tiroteo en una estación afiliada a ABC en la ciudad californiana de Sacramento tras la cancelación del programa y se refirió a él como un "acto de violencia". Las autoridades creen que hay una motivación política detrás.

"Estos eventos subrayan la importancia de una radiodifusión responsable y la importancia del diálogo respetuoso entre las diferentes voces", apuntó al respecto.

La decisión se produce después de que la cadena estadounidense, junto con Nexstar - que todavía mantienen el bloqueo a Kimmel-, acordara el pasado martes oponerse a emitir el programa pese a que Disney ya había levantado su suspensión.

Ambas cadenas representan en su conjunto cerca del 25% de la audiencia televisiva de Estados Unidos.

El programa "Jimmy Kimmel Live!" volvió a emitirse el martes, tras el anuncio del 17 de septiembre que establecía su suspensión indefinida debido a los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El regreso de Kimmel a la parrilla congregó a más de 6.3 millones de espectadores, alcanzando la mayor audiencia de su historia.

