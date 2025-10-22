Como si se tratara de un guion para una película de acción de Hollywood, el caso del narcotraficante de origen chino, Zhi Dong Zhang “Brother Wang”, volvió a cobrar relevancia porque fue recapturado en Cuba tras haber escapado de arresto domiciliario en la Ciudad de México, y se espera que sea extraditado a territorio mexicano.

Aunque fuentes federales refieren a este medio que la información sobre su estatus será ampliada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay otras posibilidades sobre “Brother Wang”, quien es señalado como uno de los grandes proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y es buscado por Estados Unidos.

Extradición de Cuba

México y Cuba cuentan con un tratado de extradición en el que reconocen su interés en combatir la delincuencia y la impunidad de sus actores, animados “por el deseo de mejorar la eficacia de la cooperación entre ambos países en la prevención y represión del delito”.

El tratado destaca que las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición a aquellas personas sobre las cuales se haya iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia o condena.

Ninguno de los dos países está en la obligación de entregar a sus propios nacionales.

Según fuentes del gobierno de México, dijeron a la agencia AFP “que el detenido sería extraditado a México”, sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

Mientras el narcotraficante se encuentra detenido en Cuba, autoridades mexicanas esperan que ese país confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición.

Hasta el momento, ni la Embajada de Cuba ni de Estados Unidos en México se han pronunciado al respecto.

Extradición a Estados Unidos

Zhi Dong Zhang también es requerido por Estados Unidos y podría darse se extradición una vez que se encuentre en México. Y es que el gobierno de Donald Trump lo identifica como uno de los principales traficantes de fentanilo.

Esto también tras la declaratoria que hizo de los cárteles como “organizaciones terroristas”.

Cabe señalar que México ha entregado a Estados Unidos a capos del narcotráfico que habían sido requeridos por la justicia estadounidense.

