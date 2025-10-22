Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Más Información
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenida una segunda persona relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingan, Michoacán.
Este miércoles, en comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad respondió a los cuestionamientos sobre cómo prevenir las extorsiones a productores de campo, haciendo referencia al reciente homicidio del líder limonera Bernardo Bravo, por lo que, antes de contestar a la pregunta, García Harfuch informó sobre la detención de otro implicado en este crimen.
"Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar [...] las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región", indicó.
