Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Esta mañana, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, anunció que, tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un donde fue detenido Rigoberto “N”.

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, explicó que el operativo fue encabezado por elementos de la Defensa Nacional, la Fiscalía de Michoacán y elementos del gabinete de seguridad donde se logró la captura de Rigoberto "N", presuntamente vinculado con el .

El funcionario dijo que el detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán y jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a este sector de la población.

Agregó que luego de tomar conocimiento del homicidio del presidente de una asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad.

Rigoberto “N”, presuntamente vinculado con el homicidio de Bernardo Bravo. Foto: Especial
Rigoberto “N”, presuntamente vinculado con el homicidio de Bernardo Bravo. Foto: Especial
