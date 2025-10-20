Más Información

Despiden a Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán; "no se debe pagar con la misma moneda", pide sacerdote

¿Habrá sanción contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en medio de sesión de diputados?; esto responde Monreal

Diputados reciben iniciativa presidencial para castigar extorsión en todo el país; plantea penas de hasta 50 años de prisión

Magistrada Janine Otálora notifica al Senado que dejará el Tribunal Electoral; pleno del TEPJF quedará incompleto nuevamente

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

Apatzingán, Michoacán.- Familiares, amigos, productores y trabajadores en los campos de limón, le dieron el último adiós al presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, , con una misa de cuerpo presente en la Catedral de esta ciudad de la Tierra Caliente.

Lo que al principio fue un recinto religioso con poca asistencia, poco a poco se pobló de seres queridos y agremiados de la ACVA y jornaleros.

En la homilía, el sacerdote que presidió la misa, señaló enfático que es hora de cortar esa cadena de violencia que azota a la sociedad.

“No se debe pagar con la misma moneda, porque la violencia genera más violencia y es un tema que nunca se acabaría. Yo entiendo que tenemos coraje y que puede ser el tiempo de hacer o de decir muchas cosas, pero eso no soluciona nada esa parte”.

Lo anterior, en alusión a la manera con saña en la que fue el líder limonero y a los tiempos de violencia que vive esa y otras zonas de la entidad.

El religioso, expuso que lo mejor para estos tiempos es cambiar las cosas desde la familia e inculcar valores humanos y cristianos.

Realizan ceremonia religiosa a líder limonero asesinado en Michoacán (20/10/2025). Foto: Mateo S. Torres
Realizan ceremonia religiosa a líder limonero asesinado en Michoacán (20/10/2025). Foto: Mateo S. Torres

“Por eso, les hago la invitación a todos, a no pagar con la misma moneda”, reiteró el sacerdote, ante el enojo y dolor de quienes acompañaron al empresario muerto.

Al término de la misa, el cuerpo de Bernardo Bravo, ya es trasladado a la ciudad de Morelia, donde serán velados y sepultados sus restos.

