Hermosillo, Sonora.- La detención de 120 personas, además del aseguramiento de vehículos, arsenal de armas, cartuchos, cargadores y más de cinco millones de dosis de droga, fue el resultado de una semana de los operativos coordinados entre instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad.

Los operativos se llevaron a cabo del 13 al 19 de octubre, en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Álamos, San Luis Río Colorado, Trincheras, Altar, Ímuris, Santa Ana, Cananea, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Guaymas, Benito Juárez y Ures.

De manera coordinada, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 órdenes de cateo.

Durante las acciones de inteligencia que forman parte de la estrategia de seguridad en Sonora, en materia de narcóticos, se confiscaron más de cinco millones de dosis de diferentes drogas.

También se incautaron 52 vehículos, 82 motocicletas, 22 armas y tres mil 213 cartuchos.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

aov