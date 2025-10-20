La Fiscalía de Sonora informó que fu vinculado a proceso uno de los presuntos responsables del ataque armado ocurrido en la colonia Podada del Sol, el pasado 4 de octubre en Cajeme, donde dos menores perdieron la vida y cinco adolescentes más resultaron heridos.

Luis Fernando “N” quien fue detenido en un operativo coordinado de autoridades, fue vinculado a proceso como probable responsable de los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de dos.

También se le imputan delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa en número de cinco, de identidad reservada.

Lee también No es culpa de nadie, dice Nahle sobre daños por fuertes lluvias en Veracruz; es “un efecto de la naturaleza”, asegura

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

Los hechos imputados ocurrieron alrededor de las 21.50 horas del sábado 4 de octubre de 2025, cuando el señalado, en compañía de sus copartícipes, llegó a un domicilio ubicado en calle Santa Martina esquina con calle San Eligio de la colonia Posada del Sol de Ciudad Obregón.

En ese lugar, dispararon contra las víctimas, causando lesiones a cinco y privando de la vida a dos. Las víctimas mortales tenían 13 y 16 años de edad.

Lee también Rubén Rocha niega investigaciones contra empresas de Salinas Pliego; empresario denuncia presiones sobre su equipo de futbol

Tras los hechos, al realizarse un operativo focalizado para catear un domicilio propiedad del imputado el pasado 7 de octubre, se logró la detención del señalado, debido a que agredió a los elementos que realizaban dicha diligencia.

Una vez realizadas las primeras labores de investigación después de la detención, se dio inicio al proceso penal, lográndose en la audiencia de formulación de imputación que el Juez tomara las determinaciones ya mencionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reiteró su compromiso inquebrantable de perseguir con firmeza los delitos de alto impacto que atenten contra la vida, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em