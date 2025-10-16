Cajeme, Sonora.- Tras los diversos hechos de alto impacto ocurridos el pasado miércoles 16 de octubre, en el municipio de Cajeme, Sonora, donde perdieron la vida cuatro mujeres y tres hombres, el Gabinete de Seguridad del Estado desplegó un operativo coordinado, logrando hasta el momento la captura de cuatro personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que se están procesando diversas órdenes de cateo a fin de localizar a todos los sujetos relacionados con los hechos.

Autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad informaron que se trató de cuatro hechos registrados en distintos puntos de la mencionada demarcación entre las 18.30 horas y las 22.30 horas, mismos que dejaron un saldo de siete personas fallecidas, de las que, hasta el momento, se ha podido identificar a una de ellas y el resto permanecen en proceso de identificación formal.

De igual manera, detalló que se realizaron diversos operativos, entre ellos, uno de la Policía Municipal y Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que logró la captura de cuatro personas, quienes portaban armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cuyos calibres coinciden con los utilizados en los ataques armados; uno de los detenidos es menor de edad.

Al momento, las corporaciones e instancias que integran el Gabinete de Seguridad se encuentran en ejecución de actos de investigación e intercambio de información, así mismo la investigación de campo ha arrojado indicios que permita el procesamiento de cateos en diversos puntos del municipio, esperando la ejecución de más órdenes técnicas de esta índole.

La Fiscalía General de la República (FGR) está abocada a iniciar los procesos correspondientes contra los detenidos por la violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que la Fiscalía de Sonora trabaja para establecer con datos de prueba sólidos, la probable participación de los detenidos en los hechos y la localización de otros participantes.

