La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para expropiar poco más de 24 mil metros en Nextlalpan, Estado de México, para la construcción del puente superior vehicular "Nextlalpan", y el cual, se indica, es parte de la infraestructura complementaria y de la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se destaca que esta expropiación del terreno es "indispensable" para la construcción de ese puente.

"El decreto propuesto justifica la adquisición por causa de utilidad pública mediante expropiación de una superficie de 24 mil 384.16 m², ubicada en el Municipio de Nextlalpan, Estado de México. Dicha superficie es indispensable para la construcción del puente superior vehicular "Nextlalpan".

"Esta obra es considerada parte de la infraestructura complementaria y de la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, específicamente en el cruce con la vía férrea".

Se indica que será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien deberá de cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley debe pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Además, se afirma que la construcción de este puente mejorará operativamente la movilidad vehicular y peatonal existente en la zona.

El anteproyecto indica que este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

