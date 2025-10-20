Más Información

Morelia.- Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano", señalado como el encargado del cobro de las extorsiones a los limoneros del Valle de Apatzingán, fue detenido este lunes por fuerzas federales como uno de los presuntos responsables del asesinato del líder limonero .

De acuerdo con fuentes federales de Seguridad, López Mendoza sería autor intelectual del homicidio de Bravo Manríquez.

Al momento de su detención portaba tres credenciales, dos licencias de conducir y otra de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Este hombre es identificado como jefe operativo del cobro de cuotas de extorsión a los citricultores para la célula delictiva de Los Blancos de Troya, aliados de Los Viagras y del .

Originario del municipio de Aguililla, operaba desde la localidad de Cenobio Moreno, donde se presume que fue torturado y asesinado Bernardo Bravo Manríquez.

Se espera que en las próximas horas el gobierno federal de detalles de esta captura.

Información en desarrollo...

