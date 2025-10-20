Morelia.- Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano", señalado como el encargado del cobro de las extorsiones a los limoneros del Valle de Apatzingán, fue detenido este lunes por fuerzas federales como uno de los presuntos responsables del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

De acuerdo con fuentes federales de Seguridad, López Mendoza sería autor intelectual del homicidio de Bravo Manríquez.

Al momento de su detención portaba tres credenciales, dos licencias de conducir y otra de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Este hombre es identificado como jefe operativo del cobro de cuotas de extorsión a los citricultores para la célula delictiva de Los Blancos de Troya, aliados de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Originario del municipio de Aguililla, operaba desde la localidad de Cenobio Moreno, donde se presume que fue torturado y asesinado Bernardo Bravo Manríquez.

Se espera que en las próximas horas el gobierno federal de detalles de esta captura.

