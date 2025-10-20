Más Información

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

La (FGR) entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos a Carlos Erick Vázquez González, presunto integrante de una red de organizaciones de lavado de dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación ().

El señalado es requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky, por los delitos de asociación delictuosa y , pues presuntamente recibía depósitos de las ganancias de la venta de droga para posteriormente mover el dinero a diversas cuentas, con el fin de ocultar su procedencia.

El concedió la extradición del reclamado al Gobierno estadounidense, luego de que fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco; y en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.

Lee también

Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado al país referido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]