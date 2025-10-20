La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos a Carlos Erick Vázquez González, presunto integrante de una red de organizaciones de lavado de dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El señalado es requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pues presuntamente recibía depósitos de las ganancias de la venta de droga para posteriormente mover el dinero a diversas cuentas, con el fin de ocultar su procedencia.

El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno estadounidense, luego de que fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco; y en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.

Lee también “Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado al país referido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr