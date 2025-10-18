Más Información

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

La Fiscalía General de la República (), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra de José “M” y Carlos “S”, por el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 13 víctimas provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

Los hechos se presentaron en octubre de 2024, cuando los acusados fueron detenidos en Pijijiapan, Chiapas, tras labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de elementos de la Guardia Nacional (), mientras traficaban en un tractocamión a las 13víctimas extranjeras mencionadas.

El delito fue agravado ya que cinco de las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos. Los dos sentenciados, José “M” y Carlos “S”, fueron condenados luego de que los agentes de Ministerio Público de la Federación (MPF), adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, aportaron las pruebas necesarias para comprobar plenamente su responsabilidad penal en los hechos.

Lee también

“Igualmente, se condenó a los responsables al pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y se ordenó la reparación del daño a las víctimas”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]