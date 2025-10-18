La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra de José “M” y Carlos “S”, por el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 13 víctimas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

Los hechos se presentaron en octubre de 2024, cuando los acusados fueron detenidos en Pijijiapan, Chiapas, tras labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras traficaban en un tractocamión a las 13víctimas extranjeras mencionadas.

El delito fue agravado ya que cinco de las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos. Los dos sentenciados, José “M” y Carlos “S”, fueron condenados luego de que los agentes de Ministerio Público de la Federación (MPF), adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, aportaron las pruebas necesarias para comprobar plenamente su responsabilidad penal en los hechos.

“Igualmente, se condenó a los responsables al pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y se ordenó la reparación del daño a las víctimas”, señaló el organismo a través de un comunicado.

