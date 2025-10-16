La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gerardo Covarrubias, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2019.

Este mandamiento fue otorgado por la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, en contra del hoy detenido.

De acuerdo con las investigaciones, Covarrubias está vinculado en otros casos por las pensiones fraudulentas que se obtuvieron ilícitamente en asociación con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje.

em/rmlgv