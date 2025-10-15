Más Información

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Normalistas vandalizan Palacio de Justicia en Morelia; destrozan cristales y mobiliario durante protesta

Normalistas vandalizan Palacio de Justicia en Morelia; destrozan cristales y mobiliario durante protesta

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Senado inicia discusión fast track de reformas a la Ley de Amparo; Laura Itzel Castillo pide urgente resolución

Senado inicia discusión fast track de reformas a la Ley de Amparo; Laura Itzel Castillo pide urgente resolución

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

Canciller sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan seguridad fronteriza

Canciller sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan seguridad fronteriza

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX; es el segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX; es el segundo día consecutivo

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Los Ángeles.- Un inmigrante jordano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) murió en un hospital de Miami (Florida), un día después de haber sido trasladado al nosocomio para recibir tratamiento, según informó la agencia este miércoles.

Hasan Ali Moh'D Saleh, de 67 años y procedente de Jordania, falleció el pasado 12 de octubre por un paro cardíaco, según el informe preliminar citado por ICE.

El inmigrante fue trasladado al Hospital Comunitario Larkin en Miami un día antes de su deceso para recibir tratamiento y evaluación adicionales debido a una fiebre.

Lee también

Saleh había llegado a Estados Unidos en marzo de 1994 y se radicó en Florida, donde obtuvo la residencia permanente.

El inmigrante fue declarado culpable en 2018 por cargos federales para cometer fraude electrónico con cupones de alimentos, y fue sentenciado a 24 meses de prisión.

Debido a esta condena Saleh perdió su residencia permanente y un juez de inmigración ordenó su deportación. El inmigrante fue detenido el pasado 14 de septiembre en Pompano Beach (Florida) y fue trasladado al Centro de Detención Krome para el proceso de expulsión final.

Lee también

Esta sería la segunda muerte de un inmigrante bajo custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2026, que inició el pasado 1 de octubre.

El mexicano Leo Cruz-Silva, de 34 años, falleció el pasado 4 de octubre en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, (Misuri).

ICE contabilizó en el año fiscal 2025 al menos 21 muertes de inmigrantes bajo su custodia igualando el número de fallecimientos de 2020 en plena pandemia.

El pasado domingo también se reportó la muerte de dos inmigrantes en El Paso (Texas). Axel Evarado Iquic-Sequen, de 30 años, de Guatemala, y Manuel Mateo López, de 22 años, de México, fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban con otros cinco indocumentados se estrelló al tratar de huir de la Patrulla Fronteriza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán. Foto: Canva / Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año