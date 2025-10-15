Más Información

Una jueza federal estadounidense extendió este miércoles una orden temporal que impide a la administración del presidente desplegar a la en la ciudad de Portland, en línea con lo que ya ha sucedido en otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas.

La jueza Karin Immergut prorrogó por 14 la orden, con la justificación de proporcionar tiempo al tribunal y a los jueces de apelaciones de considerar el caso.

Un panel de tres jueces del evalúa actualmente si permite que el Gobierno despliegue a la Guardia Nacional para responder a las protestas contra las redadas migratorias en Portland, ubicada en el noroccidental estado de Oregón.

La administración de Trump insiste en que Portland está sumida en la violencia por las protestas a las afueras de las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y amenaza con enviar más agentes federales para controlarla.

El Pentágono mantiene en activo a 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregón, pero no han llegado a ser desplegados por la orden judicial de Immergut, quien fue precisamente nominada por Trump.

Elementos de la Guardia Nacional, en Washington D.C. FOTO JIM WATSON. AFP/Archivo
Mientras, las autoridades de Oregón y Portland han insistido en que las manifestaciones están controladas. Además, la ciudad expresó -en su página web- que la coordinación con la Casa Blanca "se está volviendo más difícil" por las órdenes que contradicen sus valores y la ley.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó -en redes sociales- que el Departamento de Justicia de Oregón seguirá luchando para defender las leyes y la Constitución del estado, de cara a la audiencia que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en donde se determinará si el despliegue de las tropas puede producirse o no.

Trump llegó a amenazar con usar la antigua Ley de Insurrección, que data del siglo XIX y permite al Ejecutivo -entre otras cosas- reprimir protestas y disturbios.

El Gobierno de Trump ha advertido del potencial despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses, todas ellas gobernadas por demócratas, bajo la excusa de controlar el crimen o las manifestaciones en contra de la política migratoria del Ejecutivo.

Así sucedió el pasado junio en Los Ángeles, cuando la ciudad se vio involucrada en una serie de protestas contra las redadas migratorias, situación que se replicó en agosto en . De la misma manera, el mandatario republicano ha amenazado a otras urbes demócratas como Chicago o Boston.

