Las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Illinois por el presidente Donald Trump pueden permanecer en el estado y bajo control federal, pero no pueden ser desplegadas para proteger propiedad federal o salir de patrulla por ahora, dictaminó el sábado un tribunal de apelaciones.

La decisión llega después de que la jueza federal April Perry dictaminara el jueves bloquear temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional durante al menos dos semanas, al no encontrar evidencia sustancial de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

El tribunal de apelaciones concedió el sábado una pausa en el caso hasta que pueda escuchar más argumentos.

Los despliegues intermitentes se derivan de una batalla política y legal en torno a la iniciativa de Trump de enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades estadounidenses. Su administración afirma que la delincuencia está descontrolada en esas ciudades, a pesar de que las estadísticas no siempre lo confirman.

Si un presidente invoca la Ley de Insurrección, puede enviar militares en servicio activo a los estados que no repriman una insurrección o desafíen la ley federal. Sin embargo, Perry afirmó no haber encontrado pruebas sustanciales de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

El viernes publicó una opinión que cita una mezcla de leyes e historia, incluidos los Documentos Federalistas, que fueron escritos entre 1787 y 1788 para apoyar la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.

“No se ha demostrado que el poder civil haya fallado”, dijo Perry. “Los agitadores que han violado la ley al atacar a las autoridades federales han sido arrestados. Los tribunales están abiertos y los alguaciles están listos para asegurar que se cumplan las sentencias de prisión. No se justifica recurrir al ejército para hacer cumplir las leyes”.

El juez dijo que había evidencia significativa de que los agentes federales han podido llevar a cabo su trabajo, y destacó “enormes aumentos en arrestos y deportaciones”.

Los 500 miembros de la Guardia Nacional, procedentes de Texas e Illinois, se encontraban principalmente en un Centro de la Reserva del Ejército de EU en Elwood, al suroeste de Chicago. Un pequeño número fue enviado a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU en Broadview.

