Los israelíes despertaron este sábado envueltos en tristeza y conmoción tras el suicidio de Roei Shalev, quien sobrevivió al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, donde su novia y su mejor amigo fueron asesinados.

El cuerpo de Shalev fue hallado el viernes por la noche en su auto incendiado al norte de Tel Aviv, horas después de haber publicado un mensaje en redes sociales expresando su intención de quitarse la vida.

"Ya no puedo soportar este dolor. Me estoy quemando por dentro (...) solo quiero que este dolor termine", escribió en su cuenta de Instagram.

Varios líderes políticos reaccionaron con consternación ante la noticia y pidieron mayor apoyo en salud mental para los sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre.

"Es hora de que el Estado de Israel trate a quienes sufren problemas de salud mental como héroes, no como estadísticas", escribió Avigdor Liberman, líder del partido conservador Israel Beitenu (Nuestra Casa es Israel), en X.

"Roei no pudo soportar el dolor, pero otros aún están aquí luchando, afrontando, intentando vivir. Debemos brindarles toda la ayuda posible, para que no se sientan solos", escribió Yair Golan, líder del partido de izquierda Demócratas.

Una israelí coloca una rosa, mientras presenta sus respetos en una instalación con fotografías de jóvenes que fueron asesinados o secuestrados durante el ataque del 7 de octubre por militantes de Hamas de la Franja de Gaza, en el lugar del festival Nova, en Re'im, en el sexto día de una tregua entre Israel y Hamas para permitir nuevas liberaciones de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Foto: AFP

Madre de sobreviviente también se quitó la vida

La novia de Shalev, Mapal Adam, y su mejor amigo, Hili Solomon, fueron asesinados ante sus ojos en el festival de música electrónica Nova, en el sur de Israel.

Los tres intentaban esconderse bajo vehículos cuando milicianos del movimiento islamista Hamas lanzaron su ataque sin precedentes contra Israel.

Dos semanas después de la masacre, la madre de Shalev también se quitó la vida. Según medios locales, era muy cercana a la novia de su hijo y quedó devastada por su muerte.

La guerra en Gaza estalló por el ataque de Hamas del 7 de octubre, que resultó en la muerte de 1 mil 219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Más de 370 personas fueron masacradas en el festival de música Nova.

La campaña de Israel en Gaza ha matado al menos a 67 mil 682 personas, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas, cifras que la ONU considera fiables.

