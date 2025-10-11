Hamas no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó un dirigente del movimiento islamista palestino.

"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamas intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Qatar y Egipto.

sg/mcc