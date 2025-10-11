Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó un dirigente del movimiento islamista palestino.

"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamas intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores y Egipto.

