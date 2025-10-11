Más Información
Un terremoto de magnitud 6 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según el USGS, el sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.
Apenas el viernes, dos potentes terremotos submarinos sacudieron la misma región en el sur de Filipinas con horas de diferencia, con el primer sismo de magnitud 7.4 dejando al menos seis fallecidos, provocando deslaves y evacuaciones de áreas costeras debido a una breve alerta de tsunami.
