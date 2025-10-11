La policía de un pequeño pueblo de Mississippi está investigando un tiroteo durante una fiesta escolar que dejó por lo menos dos personas muertas.

Ambos fueron asesinados en el campus de la escuela el viernes por la noche, informó el jefe de policía de Heidelberg, Cornell White, a The Associated Press. Se negó a decir si las víctimas eran estudiantes o a proporcionar otra información sobre los crímenes.

"En este momento todavía hay un sujeto prófugo, pero no puedo dar detalles", indicó White el sábado por la mañana.

La policía del condado Jasper informó en un comunicado que se busca a un hombre de 18 años para ser interrogado en relación con el tiroteo. El jefe policial pidió que cualquier persona con información se comunique con la policía.

Los tiroteos ocurrieron en el campus de la escuela donde los Heidelberg Oilers estaban jugando su partido de fútbol americano el viernes por la noche, pero no estaba claro exactamente cuándo ocurrió el tiroteo o qué tan cerca estuvo del estadio.

White señaló que estaba en la escena el sábado investigando y que podría divulgarse más información en los próximos días.

El pueblo de unos 640 habitantes se encuentra a unos 137 kilómetros (unas 85 millas) al sureste de la ciudad capital del estado, Jackson.

