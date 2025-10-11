Más Información

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

La policía de un pequeño pueblo de está investigando un durante una fiesta escolar que dejó por lo menos dos personas muertas.

Ambos fueron asesinados en el campus de la escuela el viernes por la noche, informó el jefe de , Cornell White, a The Associated Press. Se negó a decir si las víctimas eran estudiantes o a proporcionar otra información sobre los crímenes.

"En este momento todavía hay un sujeto prófugo, pero no puedo dar detalles", indicó White el sábado por la mañana.

La policía del condado Jasper informó en un comunicado que se busca a un hombre de 18 años para ser interrogado en relación con el tiroteo. El jefe policial pidió que cualquier persona con información se comunique con la policía.

Los tiroteos ocurrieron en el campus de la escuela donde los Heidelberg Oilers estaban jugando su partido de fútbol americano el viernes por la noche, pero no estaba claro exactamente cuándo ocurrió el tiroteo o qué tan cerca estuvo del estadio.

White señaló que estaba en la escena el sábado investigando y que podría divulgarse más información en los próximos días.

El pueblo de unos 640 habitantes se encuentra a unos 137 kilómetros (unas 85 millas) al sureste de la ciudad capital del estado, Jackson.

