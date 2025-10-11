McEwen.- La explosión en una zona rural de Tennessee que arrasó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades este sábado.

Las autoridades trabajan bajo la suposición de que todas las personas en el sitio estaban muertas, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

Sin embargo, el número total de personas que murieron por este hecho aún no estaba claro, al igual que la causa de la explosión.

Davis, quien había dicho anteriormente que había 18 personas desaparecidas, reportó que "no hemos recuperado sobrevivientes".

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, esparció escombros en un área de al menos 800 metros (media milla) y fue sentida por residentes a más de 24 kilómetros (15 millas) de distancia, declaró Davis.

"Una de las peores escenas... No es como un accidente laboral"

Imágenes aéreas mostraron el lugar de la empresa en la cima de una colina humeante el viernes, con solo una masa de metal retorcido, cascos de autos quemados y una variedad de escombros desparramados.

Davis lo describió como una de las peores escenas que ha visto, e indicó que las autoridades estaban investigando el sitio y aún trabajando para recuperar a los fallecidos.

"No es como un accidente laboral, no es un tornado. Fueron explosiones. Y diría que en este momento, estamos lidiando con restos humanos", indicó.

A veces, visiblemente emocionado, Davis expresó que ha habido un gran apoyo para la comunidad, ubicada en una zona densamente boscosa del centro de Tennessee, entre el vitalmente económico río Tennessee y la bulliciosa metrópolis de Nashville. Carteles cerca del sitio el sábado pedían oraciones por las familias.

Fábrica de explosivos en Tennessee, multada por violar políticas de protección a trabajadores

El sitio web de la empresa dice que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (unas 60 millas) al suroeste de Nashville. No se sabe cuántas personas trabajan en la planta o cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Davis señaló que los investigadores están tratando de determinar qué sucedió y no pudo decir qué causó la explosión.

Accurate Energetic Systems ha recibido numerosos contratos militares, en gran parte por parte del Ejército y la Marina de Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de demolición, incluido el C4.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la plataforma social X que está monitoreando la situación y pidió "a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente".

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en lugares de trabajo, incluyendo la explosión de la mina de carbón de Monongah que mató a 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 llevaron al presidente Richard Nixon a firmar una ley creando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias pequeñas multas del Departamento de Trabajo por violaciones de políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes.

En 2014, ocurrió una explosión en otra instalación de municiones en la misma pequeña comunidad, matando a una persona e hiriendo al menos a tres más.

