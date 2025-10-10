El Cairo.- Los bombardeos cesaron y las tropas israelíes se retiraron de Gaza el viernes, en virtud de un acuerdo de alto el fuego revolucionario entre Israel y Hamas. Pero ¿conducirá el acuerdo, como proclamó el presidente estadounidense Donald Trump, a una paz sólida y duradera?

Tanto Israel como Hamas recibieron presiones de Estados Unidos, los países árabes y Turquía, cada uno de los cuales afirmó que era hora de poner fin a una guerra de dos años que ha devastado la Franja de Gaza, matado a decenas de miles de palestinos, provocado otros conflictos en la región y aislado cada vez más a Israel.

Ese impulso selló un acuerdo sobre una primera fase que consiste en liberar a los rehenes israelíes vivos restantes en cuestión de días a cambio de la liberación de cientos de palestinos encarcelados por Israel.

Pero dejó sin respuesta una larga lista de preguntas sobre qué sucederá a continuación.

Israel quiere asegurar el desarme de Hamas. Hamas quiere asegurar que Israel retire completamente sus tropas de Gaza y no se le permita reiniciar la guerra. Al mismo tiempo, debe formarse un gobierno de posguerra para Gaza que reemplace al gobierno de Hamas. Sin este gobierno, es improbable que se lleve a cabo la reconstrucción, lo que dejará a los más de 2 millones de habitantes de Gaza en la miseria constante.

¿Qué se sabe sobre el acuerdo de paz para Gaza?

Ante la falta de confianza entre las partes, gran parte depende de la presión constante de los garantes del acuerdo: Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Cualquier obstáculo en la resolución de estos asuntos interrelacionados puede desbaratarlo todo y potencialmente llevar a que Israel reanude su campaña para destruir a Hamas.

Los primeros pasos comienzan

Tras los intensos bombardeos israelíes en Gaza por la mañana, el alto el fuego entró en vigor al mediodía del viernes. El ejército israelí anunció el repliegue de sus tropas a las líneas dentro de Gaza acordadas para el primer día, retirándose de gran parte de la ciudad de Gaza, la ciudad sureña de Khan Younis y otras zonas. Las tropas permanecen en la mayor parte de la ciudad sureña de Rafah, localidades del extremo norte de Gaza y una amplia franja a lo largo de la frontera de Gaza con Israel.

El ejército también afirmó que los palestinos desplazados al sur podrían regresar a sus hogares en el norte. Miles de palestinos ya ocupaban las carreteras que conducían al norte.

Hamas liberará a los 20 rehenes vivos en un plazo de 72 horas tras la retirada israelí , es decir, el lunes. Israel liberará a unos 2 mil palestinos, incluidos varios cientos que cumplen condenas de prisión y otros capturados en Gaza durante la guerra. Hamas también entregará los restos de unos 28 rehenes que se cree que han muerto, aunque por razones logísticas esto podría demorar más.

Al mismo tiempo, cientos de camiones con ayuda comenzarán a llegar a Gaza y su número aumentará con el tiempo.

Luego comenzarían las negociaciones para las siguientes fases.

Retirada de tropas israelíes

Hamas había insistido durante mucho tiempo en que no liberaría a sus últimos rehenes a menos que las tropas israelíes abandonaran Gaza por completo. Ahora, tras aceptar liberarlos primero, Hamás afirma que confía en las sólidas garantías de Trump de que la retirada total se llevará a cabo.

Pero no se sabe cuánto tiempo llevará esto: semanas, meses, años.

Un plan inicial de 20 puntos emitido por Trump la semana pasada pedía que Israel mantuviera una estrecha zona de amortiguación dentro de Gaza a lo largo de su frontera compartida, e Israel también ha hablado de mantener el Corredor de Filadelfia , una franja de tierra en la frontera de Gaza con Egipto.

Es poco probable que Israel renuncie a esas zonas a menos que Hamás se desarme y el vacío dejado en el gobierno de Gaza sea llenado por un organismo que Israel considere aceptable.

El plan de 20 puntos de Trump también exigía el despliegue de una fuerza de seguridad internacional liderada por árabes en Gaza, junto con policías palestinos entrenados por Egipto y Jordania. Añadía que las fuerzas israelíes abandonarían las zonas a medida que estas fuerzas se desplegaran.

No se sabe si se seguirá ese sistema o se negociará una alternativa.

Desarmamiento de Hamas

Hamas se ha negado durante mucho tiempo a entregar sus armas, afirmando que tenía derecho a la resistencia armada hasta que termine la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Para Israel, es una exigencia clave. Netanyahu ha reiterado que su campaña no terminará hasta que se desmantelen las capacidades militares de Hamás, incluida la red de túneles construida alrededor del territorio.

Sin embargo, hay indicios de que Hamás podría aceptar un “desmantelamiento” de sus armas ofensivas, entregándolas a un comité conjunto palestino-egipcio, según funcionarios árabes con conocimiento directo de las negociaciones que hablaron bajo condición de anonimato.

Gobierno futuro

Israel ha declarado su deseo de una Gaza libre de la influencia de Hamás. Sin embargo, también ha rechazado otorgar cualquier papel a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, o cualquier acuerdo que pueda conducir a la creación de un Estado palestino.

Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, ha acordado dimitir del gobierno del territorio y entregar el gobierno a un grupo de tecnócratas palestinos.

Lo que ocupará su lugar aún no está claro.

Según el plan de Trump, acordado con Netanyahu, un organismo internacional –el Consejo de Paz o Junta de Paz, como se han barajado ambos nombres– gobernará.

Ostentaría la mayor parte del poder, supervisando la administración de los tecnócratas palestinos encargados de los asuntos cotidianos. También asumiría la función principal de dirigir la reconstrucción en Gaza. El plan inicial de 20 puntos de Trump preveía que el ex primer ministro británico Tony Blair dirigiera el organismo.

Hasta el momento, Hamás no ha llegado a un acuerdo y sostiene que el gobierno de Gaza debe ser elaborado entre los palestinos a la luz de sus derechos a la soberanía.

Lo que está en juego

Los israelíes celebraron el acuerdo anunciado anoche tras tres días de conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij. Para gran parte de la opinión pública israelí, liberar a los últimos rehenes retenidos durante dos años ha sido su máxima prioridad.

Pero los palestinos de Gaza se sentían más inseguros. Había alivio por la posibilidad de que los incesantes bombardeos y las ofensivas terrestres cesaran temporalmente y la ayuda pudiera llegar. Pero también había escepticismo y preocupación sobre cuánto duraría la pausa en los combates, si cientos de miles de personas podrían regresar a sus hogares y si Gaza, con sus ciudades en gran parte en ruinas, sería reconstruida alguna vez.

Muchos palestinos temen que Israel aproveche cualquier ruptura de las conversaciones como una oportunidad para reanudar su ofensiva. Durante meses, Netanyahu y sus aliados de línea dura han insistido en que mantendrán el control directo de la seguridad sobre Gaza a largo plazo y han hablado de expulsar a la población palestina, aparentemente de forma voluntaria. En Gaza, muchos creen que ese sigue siendo el objetivo de Israel.

La presión de Estados Unidos y sus aliados —si continúa después de que los rehenes sean liberados— podría impedir que Israel reanude una guerra en toda regla.

Pero hay otro escenario, más turbio.

Si Hamas e Israel no logran un acuerdo definitivo o las negociaciones se prolongan sin resultados, Gaza podría caer en un limbo inestable, con las tropas israelíes aún controlando partes de la zona y Hamas aún activo.

En ese caso, sería improbable que Israel permitiera una reconstrucción significativa, dejando a la población de Gaza languideciendo en campamentos o refugios.