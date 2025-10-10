Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para la Franja de Gaza entró en vigor al mediodía del viernes, hora local, reportó el ejército israelí, horas después de que el gobierno de Israel aprobó un acuerdo para frenar los combates y canjear los rehenes restantes por prisioneros palestinos.

Decenas de miles de personas que se habían congregado en Wadi Gaza, en el centro de la Franja, comenzaron a caminar hacia el norte después del anuncio militar. Antes, los palestinos reportaron intensos bombardeos en partes del sitiado enclave durante toda la mañana del viernes, tras el anuncio no se registraron incidentes significativos.

La aprobación del plan de Trump por parte del gabinete israelí supone un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que se ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, redujo gran parte de Gaza a escombros, desestabilizó Medio Oriente y dejó decenas de rehenes, vivos y muertos, en el territorio. Pero el plan avanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye muchas preguntas sin respuesta, como si Hamas se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza.

A pesar de las dudas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en una declaración televisada el viernes que las próximas fases incluirían el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza.

"Si esto se logra de la manera fácil, que así sea. Si no, se logrará de la manera difícil", dijo Netanyahu, que añadió que el grupo insurgente aceptó el trato “solo cuando sintió que tenía la espada en el cuello, y la sigue teniendo”.

Las tropas israelíes se retiraron a las líneas de repliegue acordadas, dijo el ejército.

Un funcionario de seguridad israelí, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la retirada, indicó que, en sus nuevas posiciones, el ejército controlará alrededor de 50% de Gaza.

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: EFE

Bombardeos seguían en Gaza previo a inicio de alto el fuego

En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, Mahmoud Sharkawy, una de las muchas personas que se cobijan allí tras verse obligadas a huir de la Ciudad de Gaza, apuntó que los bombardeos de artillería se intensificaron a primera hora, antes del anuncio del ejército.

"Los bombardeos han aumentado considerablemente hoy", afirmó Sharkawy, que añadió que aviones militares volaban a baja altura sobre el centro de la Franja.

Más al norte, residentes en la Ciudad de Gaza también reportaron bombardeos a primera hora.

"Es confuso, hemos estado escuchando bombardeos toda la noche a pesar de las noticias sobre el alto el fuego", señaló Heba Garoun, que huyó del este de la Ciudad de Gaza a otro vecindario después de que su casa fuera destruida.

La guerra después de que insurgentes liderados por Hamas asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

La ofensiva militar israelí en la Franja ha dejado más de 67.000 muertos y casi 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre víctimas civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

La guerra también ha desencadenado otros conflictos en la región y provocó protestas en todo el mundo y acusaciones de genocidio que Israel niega.

Detalles del acuerdo de paz para Gaza

Un alto cargo y negociador principal de Hamas ofreció un discurso el jueves en el que expuso lo que dijo eran los elementos clave del acuerdo de alto el fuego: Israel liberará a unos 2, 000 prisioneros palestinos, abrirá el cruce fronterizo con Egipto, permitirá el flujo de ayuda y retirará sus tropas.

Khalil al-Hayya aseveró que todas las mujeres y menores detenidos en cárceles israelíes también quedarán libres. No ofreció detalles sobre el alcance de la retirada israelí de Gaza.

Se espera que la liberación de rehenes y prisioneros comience el lunes, de acuerdo con dos funcionarios egipcios que estaban al tanto de las conversaciones y un responsable de Hamas, aunque otro apuntó que podrían ocurrir el domingo por la noche. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a ser identificados públicamente hablando sobre las negociaciones.

Se espera que todos los rehenes que siguen vivos sean liberados al mismo tiempo, seguidos por los cuerpos de los fallecidos, lo que podría llevar más tiempo.

Tanques israelíes se posicionan en la carretera costera que conduce a la Ciudad de Gaza mientras palestinos desplazados se reúnen cerca de Wadi Gaza, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AP

Entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Además, se prevé que se reabran cinco cruces fronterizos, incluido el de Rafah con Egipto, indicaron los funcionarios egipcios y de Hamas. Esto permitiría la entrada de ayuda humanitaria al enclave, donde algunas zonas están en situación de hambruna.

Tom Fletcher, el jefe humanitario de la ONU, dijo a reporteros el jueves que tienen 170 mil toneladas de medicinas, ayuda y otros suministros listos para ser llevados a Gaza en cuanto reciban autorización.

El plan de Trump contempla que Israel mantenga una presencia militar indefinida en la Franja, a lo largo de su frontera con Israel. Una fuerza internacional, compuesta en gran medida por tropas de países árabes y musulmanes, sería la responsable de la seguridad dentro del enclave.

Para ayudar a respaldar y supervisar el acuerdo de alto el fuego, funcionarios estadounidenses dijeron que enviarían alrededor de 200 soldados a Israel como parte de un equipo internacional más amplio. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no estaban autorizados a revelar.

Estados Unidos también encabezaría el esfuerzo masivo de reconstrucción financiado internacionalmente.

El plan contempla un eventual papel para la Autoridad Palestina, algo a lo que Netanyahu se ha opuesto durante mucho tiempo. Pero requiere que la AP, que administra parte de Cisjordania, se someta a una reforma radical que podría llevar años.

La iniciativa de Trump es aún más vago sobre un futuro Estado palestino, algo que Netanyahu rechaza firmemente.

