OSLO.- La flamante Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón minutos antes del anuncio oficial. “Estoy segura de que ganaremos”, dijo al reaccionar a la noticia.

La cuenta oficial de X del Premio Nobel mostró en un video de poco más de cuatro minutos la llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, a Machado para anticiparle que se anunciaría su premio.

“La llamo para informarle que en unos minutos se va a anunciar aquí en el Instituto Nobel que usted va a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025″, le dijo Harpviken, con la voz entrecortada.

Del otro lado se escucha a una Machado conmocionada durante la madrugada venezolana. “Oh por dios, oh por dios.... no tengo palabras”, le respondió, entre silencios.

“Muchas gracias, pero espero que entienda que esto es un movimiento, es un logro de una sociedad entera. Yo soy solo una persona. Yo ciertamente no me lo merezco”, continuó Machado.

“Yo creo que tanto el movimiento como usted se lo merecen”, le dijo el el responsable de la institución noruega y luego le leyó parte de los argumentos por los que la eligieron.

“Me siento muy honrada y agradecida en nombre de la sociedad venezolana”, respondió Machado, emocionada. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, señaló.

Hacia el final, cuando Harpviken le pidió que no le contara a nadie hasta que se conociera públicamente la noticia cinco minutos más tarde, Machado dijo: “Creo que me llevará mucho más creer lo que acabo de escuchar”.

¿Por qué ganó María Corina Machado el Nobel de la Paz?

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el presidente del Comité.

Según él, María Corina Machado se impuso como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”, y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.

"¡La primer Nobel de Venezuela!"

Poco después del anuncio, Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien reemplazó como candidato en las pasadas elecciones presidenciales luego de su inhabilitación, compartió un video en el que mostraba que Machado seguía “en shock”, según ella mismo decía.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

“¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, le dijo, desde la clandestinidad en Venezuela.

Machado, que cumplió 58 años esta semana, iba a medirse a Maduro en las urnas, pero el gobierno la descalificó. González, que nunca antes se había presentado a unas elecciones, ocupó su lugar y, según las actas que recolectó la oposición y que parte de la comunidad internacional reconoce, ganó las elecciones.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral del país, afín a Maduro, lo declaró vencedor a pesar de pruebas creíbles que apuntaban lo contrario y de que no mostraron las actas.

Los resultados electorales anunciados por el Consejo Electoral provocaron protestas en todo el país a las que el gobierno respondió con fuerza y terminaron con más de 20 fallecidos. También supusieron el fin de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y varios países extranjeros, incluida la Argentina.

Machado pasó a la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González por la publicación de los resultados electorales. Él se exilió a España, donde recibió asilo.

