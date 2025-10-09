El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que los avances en el plan de paz en Gaza recuerdan que "la solución a los conflictos no está en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación".

"Este avance nos demuestra el poder y el potencial de la diplomacia, y sirve de recordatorio de que las soluciones a los conflictos no se encuentran en el campo de batalla, sino que deben forjarse en la mesa de negociación e implementarse por completo", apuntó Guterres en una breve rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York.

Guterres, que no aceptó preguntas de la prensa, lamentó "todas las vidas perdidas" en el conflicto, entre ellas las de trabajadores humanitarios y personal de Naciones Unidas.

El secretario general calificó este acuerdo como "un atisbo de alivio" para israelíes y palestinos, que "debe convertirse en el amanecer de la paz y el principio del fin de esta devastadora guerra".

Además, insistió en aprovechar esta oportunidad para establecer el fin de la ocupación, reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y apostar por la solución de los dos Estados.

También reiteró la necesidad de liberar a todos los rehenes, asegurar un alto el fuego permanente y "detener el derramamiento de sangre de una vez por todas".

"Para convertir este alto el fuego en avances reales, necesitamos más que el silencio de las armas", recordó Guterres, y pidió el acceso total de trabajadores humanitarios y la reconstrucción de las infraestructuras destruidas en la Franja.

Palestinos acuden a recolectar ayuda humanitaria lanzada desde el aire sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Trump anuncia la firma de la primera fase de un alto al fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y Hamas han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Los primeros puntos de este plan de paz contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamas —tanto vivos como muertos— a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un punto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

Zelensky celebra compromiso auspiciado por Trump en Gaza; pide paz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, celebró en sus redes sociales el acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, y expresó su esperanza en que un compromiso similar pueda lograrse también para que termine la guerra en Ucrania.

"Es importante que la perspectiva de establecer una paz duradera en Oriente Medio está más cerca de conseguirse. Esto es importante no sólo para la región, sino para todo el mundo. Se está avanzando en un acuerdo que puede ayudar a todos. Si la violencia y la guerra se detienen en una parte del mundo, la seguridad global se incrementa para todos", escribió Zelensky.

El presidente ucraniano dio las gracias a Trump por propiciar el acuerdo y dijo que espera que los rehenes israelíes en manos de Hamas en Gaza sean liberados. Al mismo tiempo, agregó que confía que "no haya más víctimas en Gaza" entre los palestinos.

"Y esperamos que los esfuerzos globales sean de la misma forma suficientes para lograr paz real para nuestro país, en nuestra región", dijo Zelensky.

Franja de Gaza. Foto: AFP

Irán apoya toda iniciativa de tregua en Gaza que detenga los “crímenes de guerra"

Irán afirmó que apoya toda iniciativa que acabe con el genocidio en Gaza e implique la retirada total de las fuerzas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

“La República Islámica de Irán siempre ha apoyado cualquier acción e iniciativa que garantice el cese de la genocida guerra, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la liberación de los prisioneros palestinos y la protección de los derechos fundamentales de los palestinos”, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní.

La diplomacia iraní llamó a la comunidad internacional a prevenir que Israel “rompa sus promesas”.

Suiza celebra avance hacia la paz en Gaza y destaca labor de EU, Qatar, Egipto y Turquía

El Gobierno suizo, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores Ignazio Cassis, celebró que haya comenzado a ponerse en práctica el plan de paz para Gaza del presidente de EU, Donald Trump, y destacó también la labor diplomática de Catar, Egipto y Turquía para lograr un acuerdo inicial entre Israel y Hamas.

"Damos la bienvenida a los progresos en la fase 1 del plan de paz del presidente de EU. Pedimos a todas las partes que cumplan completamente el acuerdo, liberen a todos los rehenes, mantengan el alto el fuego y garanticen un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza", destacó el ministro en su cuenta oficial de X.

Cassis reafirmó el apoyo de Suiza a "una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos, a través del diálogo y en línea con el derecho internacional".

Turquía participará en mecanismo de vigilancia del acuerdo de Gaza

El presidente Recep Tayyip Erdogan indicó que Turquía participará en un grupo de trabajo encargado de vigilar la aplicación de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas.

"Esperamos que Turquía participe en el grupo de trabajo que vigilará la puesta en marcha del acuerdo en el terreno", dijo el presidente turco, que envió una delegación a Egipto, donde se está negociando el acuerdo de tregua. *Con información de AFP

