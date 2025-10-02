El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves a través de su portavoz el "atroz" ataque terrorista de esta mañana en una sinagoga de Mánchester (noroeste de Inglaterra), que ha dejado al menos dos muertos.

"Los lugares de culto son espacios sagrados donde las personas pueden encontrar paz. Atacar una sinagoga en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, es especialmente atroz", expresó en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Dujarric indicó que el secretario general manifestó su preocupación por el "alarmante" aumento del antisemitismo en todo el mundo y subrayó la "urgente" necesidad de enfrentar el odio y la intolerancia en todas sus formas.

Además, trasladó sus condolencias a las víctimas y sus familias y deseó una pronta recuperación a los heridos.

"(Guterres) se solidariza con la comunidad judía y pide que los responsables sean llevados ante la justicia", agregó Dujarric en el comunicado.

Von der Leyen pide "seguir luchando contra el antisemitismo"

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamamiento a "seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas", tras el ataque terrorista en la sinagoga.

"Que este ataque tenga lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible. Debemos seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas", dijo Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La presidenta de la Comisión envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad judía del Reino Unido, así como al primer ministro de ese país, Keir Starmer, con quién hoy coincidió en Copenhague durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

En la misma línea, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó en otro mensaje en redes sociales que "el odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad".

"El ataque perpetrado en Mánchester contra fieles inocentes en una sinagoga durante Yom Kippur es absolutamente espantoso", añadió.

Integrantes de la comunidad judía local se encuentran en la calle frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, tras un ataque en la sinagoga. Foto: AFP

Declaran atentado terrorista el ataque en sinagoga de Manchester

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall (al norte de Mánchester), especialmente concurrida por ser Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

La policía británica declaró el ataque como un atentado terrorista y confirmó que el presunto responsable falleció por disparos de agentes policiales.

Por el momento se desconoce la identidad del atacante, pero fuentes policiales indicaron que portaba "objetos sospechosos en el cuerpo".

