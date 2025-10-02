Londres.- Un agresor arremetió con un auto contra la gente ante una sinagoga en el norte de Inglaterra y después empezó a apuñalar gente. Dos personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque en el día más sagrado del calendario judío, según la policía.

La Policía británica confirmó la muerte por disparos de agentes policiales del presunto responsable del ataque.

"Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluido el atacante, que fue tiroteado por agentes de la Policía del Gran Manchester (GMP)", indicaron las autoridades policiales en un comunicado difundido en X.

En un principio se creía que el sospechoso también estaba muerto tras ser baleado por la policía, pero no había podido confirmarse de inmediato debido a preocupaciones de que tenía un explosivo. Un equipo de desactivación de bombas estaba en el lugar.

El suceso ocurrió cuando la gente se congregaba en una sinagoga ortodoxa en Yom Kipur, el día de expiación y más solemne del calendario judío.

En una serie de publicaciones en X, la Policía de la región de Manchester dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

Embajada de México ofrece asistencia consular a quienes lo requieran

Tras el ataque registrado en la ciudad de Manchester, la embajada de México en Reino Unido ofreció asistencia consular a los connacionales que lo requieran.

Así mismo puso a disposición el número emergencias consulares para personas mexicanas que la pudieran necesitar: +44 7516 421725.

Hasta la mañana de este jueves no se registraban personas mexicanas afectadas.

Presunto agresor habría sido baleado

Chava Lewin, que vive cerca de la sinagoga, dijo haber oído un estallido que pensó que podría ser un petardo hasta que su esposo corrió dentro de casa y dijo que se había producido un “ataque terrorista”.

Una testigo le dijo que había visto un auto manejando de forma errática y chocando contra las puertas del templo.

La mujer creyó en un principio que el conductor había sufrido un ataque al corazón, dijo Levin. “Al segundo que salió del auto empezó a apuñalar a todo el que estaba cerca. Fue por el guardia de seguridad e intentó entrar en la sinagoga”.

Unos minutos después, agentes armados hicieron varios disparos, dijo la policía.

"Un hombre ha sido baleado, se cree que es el agresor", añadió la policía.

Imágenes en redes sociales mostraban a policías apuntando con armas a una persona tendida en el asfalto bajo una estrella de David azul en el edificio de ladrillo.

En el video se oía a una persona diciendo que el hombre tenía una bomba y estaba intentando apretar el botón. Cuando el hombre trató de levantarse se oyó un disparo y cayó al suelo de espaldas antes de rodar hasta quedar de lado.

La policía inicialmente dijo que otras cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Más tarde actualizó el número de víctimas a cinco.

La policía dijo que había "declarado Plato", la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia para el protocolo de respuesta a un ataque en marcha. Eso no significa que se haya designado como un incidente terrorista.

Ataque en sinagoga durante el Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba "horrorizado" por el ataque y que se desplegaría más policía en las sinagogas de todo Reino Unido.

El mandatario viajaba de regreso desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

"El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso", dijo Starmer en la plataforma X.

El rey Carlos III dijo que él y la reina Camilla se sintieron “profundamente conmocionados y tristes” al saber del ataque “en un día tan significativo para la comunidad judía”.

“Nuestro pensamientos y oraciones están con los afectados en este lamentable incidente y agradecemos mucho las rápidas acciones de los servicios de emergencia”, dijo en redes sociales.

Dave Rich, de la Community Security Trust, una organización benéfica que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, dijo que Yom Kipur es el día más sagrado del año judío.

"Es un día muy solemne y las sinagogas de todo el país estarán llenas durante todo el día", dijo.

Dijo que "siempre hay una operación de seguridad significativa en marcha" entre la policía y la organización en toda la comunidad judía durante todas las festividades judías importantes.

Los incidentes antisemitas en Reino Unido se han disparado desde el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel y la campaña militar israelí que continúa en Gaza, según el Community Security Trust, un grupo activista de defensa de los judíos británicos que trabaja para erradicar el antisemitismo.

En la primera mitad de este año se reportaron más de 1 mil 500 incidentes, la segunda cifra más alta tras el récord fijado el año anterior.

Mánchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas. *Con información de EFE

