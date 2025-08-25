Sidney. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes que el gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Albanese señaló que Irán estuvo detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y contra el restaurante Continental Kitchen, en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.

"Se trata de actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad", afirmó el primer ministro en una comparecencia.

La noche del viernes se produjo un incendio en una sinagoga de Melbourne, un incidente que no causó heridos entre la veintena de fieles que se hallaban en su interior. El domingo, el gobierno australiano anunció la detención de una persona por estos hechos.

El sospechoso entró en el recinto y "arrojó un líquido inflamable contra la puerta principal del edificio antes de prender fuego" y huir, apunta en un comunicado la Policía del estado Victoria, cuya capital es Melbourne.

El mismo día hubo otros incidentes, incluyendo un disturbio en un restaurante israelí.

"El antisemitismo no tiene cabida en Australia", dijo en X el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en referencia a estos episodios.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el gobierno australiano ha señalado que han aumentado en el país los actos contra la comunidad judía, que representa el 0.4% de la población de más de 26 millones de habitantes.

En su mayoría son pintadas, pero también ha habido agresiones y en diciembre del año pasado un incendio provocado en otra sinagoga en Melbourne causó dos heridos y daños en el edificio.

