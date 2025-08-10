El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes la intención de su Gobierno de reconocer a Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre, una iniciativa similar a la anunciada por países como Francia, Canadá y Reino Unido

"La paz solo será temporal" mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes, declaró a periodistas el jefe del gobierno laborista.

"Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio", agregó.

Lee también Trump da ultimátum a España; gobierno tiene hasta finales de agosto para rescindir contratos con Huawei

Sus declaraciones se producen después de varias semanas de presión al interior de su gabinete y de muchos en Australia para reconocer un Estado palestino, en medio de las crecientes críticas de funcionarios de su gobierno sobre el sufrimiento y la situación de hambruna en Gaza. El gobierno de Australia también ha criticado los planes que anunció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en los últimos días de una nueva y extensa ofensiva militar en Gaza.

Después de una reunión de gabinete, Albanese dijo a los periodistas que la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino se formalizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes. El reconocimiento se basa "en los compromisos que Australia ha recibido de la Autoridad Palestina", manifestó Albanese.

Lee también Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España; zarpará el próximo 31 de agosto

Entre los compromisos se incluye que Hamas no tendrá un papel en un gobierno palestino, la desmilitarización de Gaza y la celebración de elecciones, señaló.

"Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", expresó Albanese.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm