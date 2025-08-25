Más Información

Ciudad de Panamá. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de aseguró este lunes que se encuentran "horrorizados" tras la muerte bajo custodia en Nicaragua del opositor Mauricio Alonso, que había sido detenido "injustamente" hace más de un mes por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

"Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega. Las autoridades devolvieron el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa, a su familia hoy", señaló a través de su cuenta en X esa oficina, adscrita al .

En el mensaje, las autoridades estadounidenses afirmaron que "la dictadura detuvo injustamente a Alonso y lo mantuvo incomunicado durante un mes, hasta su muerte".

"Esta tragedia ocurrió bajo la mirada de Murillo-Ortega. Estados Unidos ni tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen", concluyó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Este mensaje se suma este lunes al de diversas organizaciones de la oposición, que denunciaron la muerte de Alonso bajo custodia.

Denuncias de organizaciones opositoras

"Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua", señaló un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Alonso, apunta ese comunicado, "estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones".

La organización opositora había hecho también un llamado "urgente" a la comunidad internacional "a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos".

"Exigimos responsabilidades y demandamos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos, y garantías plenas de su seguridad", remarcó Unamos, grupo del que Alonso fue miembro cuando se identificaba como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), según publicaciones de la prensa local.

El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el "sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso P.", en un pronunciamiento que señala que esta es "otra muerte de (un) opositor en las cárceles de la dictadura".

Ni el gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.

También la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en sus redes sociales la muerte de Mauricio Alonso, que "falleció en las cárceles orteguistas".

El pasado 19 de julio, durante el acto del 46 aniversario de la revolución sandinista, Ortega ordenó a sus bases una "vigilancia revolucionaria" contra los "enemigos" de su gobierno, a los que tildó de "terroristas, conspiradores y vendepatrias".

"En cuanto se les descubra", continuó el mandatario sandinista, "se les captura y se les procesa".

Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el Gobierno de Nicaragua seguían en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

