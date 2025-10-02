Londres.- La policía británica dijo que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas el jueves después de que un agresor condujo un automóvil hacia la gente afuera de una sinagoga en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, y apuñaló a miembros del público.

La policía del Gran Manchester dijo que los agentes dispararon y mataron al sospechoso.

Esto es lo que debes saber:

Ataque terrorista

La policía dice que el ataque a la sinagoga de Manchester ha sido declarado un atentado terrorista.

Detenciones

El Comisionado Adjunto de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, declaró que se han producido dos detenciones más.

Los agentes creen conocer la identidad del atacante, pero no pueden confirmarla en este momento "por razones de seguridad".

Reiteró que en el incidente murieron dos personas.

Taylor dijo que la policía se está “movilizando rápidamente” para tranquilizar a la comunidad judía en todo el país.

La respuesta temprana

La Policía del Gran Manchester informó que un ciudadano los llamó a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, un suburbio al norte de Manchester, poco después de las 9:30 a. m., afirmando haber presenciado cómo un coche se dirigía hacia el público y que un hombre había sido apuñalado.

Acudieron al lugar en cuestión de minutos y el incidente se contuvo rápidamente. La policía elogió la rápida respuesta del testigo, que facilitó la intervención e impidió que el sospechoso entrara en la sinagoga.

Las víctimas

La policía confirmó que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en el ataque. Se desconocen sus identidades.

El sospechoso

La policía informó que el sospechoso murió tras recibir disparos de agentes de armas de fuego, apenas siete minutos después de que fueran llamados al lugar del incidente en la sinagoga. Se desconoce la identidad del sospechoso. La policía no pudo confirmar su muerte previamente debido a "problemas de seguridad" relacionados con "objetos sospechosos".

Se envió una unidad de desactivación de explosivos al lugar. Se desconoce qué encontró la unidad en el sospechoso. La policía indicó que el fuerte ruido que se escuchó en el lugar se debió a que los agentes entraron al vehículo del sospechoso como medida de precaución.

En el Yom Kipur

Tuvo lugar en el Yom Kipur, el día de la expiación y el día más solemne del calendario judío. Las sinagogas de todo el país, así como las del mundo entero, estarán repletas de gente.

Taylor dijo que es "devastador" que el incidente ocurra en Yom Kipur, uno de los días más sagrados para la comunidad judía.

Dice que la policía antiterrorista está desplegando todos los recursos posibles y que se asegurará de que se investiguen todas las líneas de investigación para construir un panorama completo en los próximos días y semanas.

La respuesta del gobierno

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba consternado por el ataque y que se desplegarían más agentes de policía en las sinagogas de todo el Reino Unido. Voló a casa temprano desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

La reacción de la comunidad judía

La noticia del ataque a una sinagoga causó conmoción en toda la comunidad judía. La embajada de Israel en Londres condenó el incidente, calificándolo de "aborrecible y profundamente angustioso". El ataque fue calificado como un "ataque atroz en el día más sagrado del año judío" por el Community Security Trust, que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido.

La conmoción del rey

El rey Carlos III declaró que él y su esposa, la reina Camila, estaban "profundamente conmocionados y entristecidos al enterarse del horrible atentado en Manchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía". Añadió que sus "pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este terrible incidente y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia".

El creciente antisemitismo

El Reino Unido ha sido tradicionalmente una zona segura para el pueblo judío, aunque los incidentes antisemitas se han disparado tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre y la continua campaña militar israelí en Gaza, según el Community Security Trust. Se registraron más de 1500 incidentes en el primer semestre del año, la segunda cifra más alta desde el récord establecido un año antes.

