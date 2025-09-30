Más Información
"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones
Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice
Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado el martes a que "todas las partes" se comprometan con el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidenses Donald Trump, afirmó un portavoz.
"Es crucial ahora que todas las partes se comprometan con un acuerdo y su implementación", dijo Farhan Haq, portavoz de Guterres, en un comunicado.
El secretario general de la ONU "una vez más reitera su llamado a un alto el fuego inmediato y permanente", agregó.
Lee también Trump da a Hamas "tres o cuatro días" para que acepte el plan de paz para Gaza
mcc