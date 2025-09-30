Más Información

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Matan a balazos a jefe policiaco de Yanga, Veracruz

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

El secretario general de la , Antonio Guterres, hizo un llamado el martes a que "todas las partes" se comprometan con el plan de paz para presentado por el presidente estadounidenses Donald Trump, afirmó un portavoz.

"Es crucial ahora que todas las partes se comprometan con un acuerdo y su implementación", dijo Farhan Haq, portavoz de Guterres, en un comunicado.

El secretario general de la ONU "una vez más reitera su llamado a un alto el fuego inmediato y permanente", agregó.

