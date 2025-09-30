El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado el martes a que "todas las partes" se comprometan con el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidenses Donald Trump, afirmó un portavoz.

"Es crucial ahora que todas las partes se comprometan con un acuerdo y su implementación", dijo Farhan Haq, portavoz de Guterres, en un comunicado.

El secretario general de la ONU "una vez más reitera su llamado a un alto el fuego inmediato y permanente", agregó.

mcc