El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le da a Hamas "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para Gaza, que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.
"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre algún plazo. "Hamas aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", agregó.
