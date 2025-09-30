Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Muere mexicano herido en el tiroteo en oficinas del ICE en Dallas, reporta su familia

La mañanera de Sheinbaum, 30 de septiembre, minuto a minuto

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

El presidente de Estados Unidos, , dijo que le da a Hamas "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para , que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", dijo Trump a los cuando se le preguntó sobre algún plazo. "Hamas aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", agregó.

