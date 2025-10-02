Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Washington.- La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del gobierno de Estados Unidos podría ser de "miles", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el gobierno”, declaró Leavitt.

La Casa Blanca de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales y avanzar en su objetivo de reducir drásticamente el tamaño de la Administración pública.

La Oficina de Administración y Presupuesto dijo el miércoles que los despidos podrían comenzar en "dos días".

Este jueves se cumple la segunda jornada de cierre de gobierno, provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestaria que permita seguir financiando a las agencias federales.

Ambos partidos se culpan mutuamente del bloqueo: los demócratas reclaman un aumento de los fondos destinados a sanidad, mientras que los republicanos los acusan de querer extender esos servicios a migrantes en situación irregular.

mcc

