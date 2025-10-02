Más Información
Washington.- La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del gobierno de Estados Unidos podría ser de "miles", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.
“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el gobierno”, declaró Leavitt.
La Casa Blanca de Donald Trump ha diseñado planes para aprovechar la parálisis administrativa con el fin de despedir a trabajadores federales y avanzar en su objetivo de reducir drásticamente el tamaño de la Administración pública.
La Oficina de Administración y Presupuesto dijo el miércoles que los despidos podrían comenzar en "dos días".
Este jueves se cumple la segunda jornada de cierre de gobierno, provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestaria que permita seguir financiando a las agencias federales.
Ambos partidos se culpan mutuamente del bloqueo: los demócratas reclaman un aumento de los fondos destinados a sanidad, mientras que los republicanos los acusan de querer extender esos servicios a migrantes en situación irregular.
