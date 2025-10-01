Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco

Padres de familia toman instalaciones de secundaria en Yucatán por falta de maestros

Padres de familia toman instalaciones de secundaria en Yucatán por falta de maestros

Por el cierre de gobierno en , la embajada de ese país en México posteó en X que los trámites de pasaportes y visas "continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita".

En un mensaje en X, añadió que “no actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”. La legación también dijo que “para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de operaciones, visite http://travel.state.gov”.

Este miércoles, el estadounidense tumbó dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre, el primer intento desde se suspendieran las funciones no esenciales de la Administración Central la pasada medianoche.

Lee también

Al igual que sucedió el martes en los dos últimos intentos por evitar el cierre la propuesta de los demócratas fue derrotada por 53 votos frente a 47 y la de los republicanos no prosperó al sumar solo 55 votos a favor y 45 en contra, cinco apoyos por debajo de los 60 que son necesarios para la aprobación del proyecto de ley.

Mientras, los senadores abandonarán la ciudad hasta el viernes, lo que significa que el gobierno permanecerá cerrado al menos hasta entonces, aunque probablemente por más tiempo ya que sigue siendo difícil encontrar una solución al impasse sobre la financiación.

Los líderes republicanos del Senado están permitiendo que los miembros abandonen Washington para observar Yom Kippur mientras el Senado se toma un descanso de la votación el jueves, con la expectativa de más votaciones el viernes y el sábado. La Cámara tampoco está en sesión y volverá la próxima semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente