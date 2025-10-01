Más Información

Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

AOL (America Online), la empresa pionera de internet en los años 90 que popularizó la conexión por acceso telefónico (dial-up), ha suspendido oficialmente este servicio.

"AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y ha decidido descontinuar el servicio de Internet por acceso telefónico. Este servicio ya no estará disponible en los planes de AOL", escribió la empresa en su página web el martes.

El 30 de septiembre se suspendió el servicio, junto con el software relacionado, como AOL Dialer, el programa que ayudaba a conectar a internet por línea telefónica, y AOL Shield, el navegador diseñado para sistemas operativos viejos y conexiones lentas.

El servicio de internet por discado de AOL era conocido por su característico sonido de conexión, una secuencia de pitidos y zumbidos electrónicos que marcaba el inicio del acceso a internet a través de la línea telefónica.

Este servicio fue pionero en brindar a millones de personas la oportunidad de conectarse por primera vez a internet desde sus hogares, y su característico sonido se ha convertido en un recuerdo nostálgico para quienes se iniciaron en la virtualidad en los años 90.

De acuerdo con la BBC, un informe del gobierno estimaba que en 2023 alrededor de 300 mil personas en Estados Unidos todavía usaban Internet por acceso telefónico, mientras que 300 millones usaban el servicio de banda ancha.

