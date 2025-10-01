AOL (America Online), la empresa pionera de internet en los años 90 que popularizó la conexión por acceso telefónico (dial-up), ha suspendido oficialmente este servicio.

"AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y ha decidido descontinuar el servicio de Internet por acceso telefónico. Este servicio ya no estará disponible en los planes de AOL", escribió la empresa en su página web el martes.

El 30 de septiembre se suspendió el servicio, junto con el software relacionado, como AOL Dialer, el programa que ayudaba a conectar a internet por línea telefónica, y AOL Shield, el navegador diseñado para sistemas operativos viejos y conexiones lentas.

Lee también Ventas de GM y Ford aumentaron 8% en EU durante tercer trimestre por demanda de autos eléctricos e híbridos

AOL has shut down its dial up internet service permanently. You will never be able to experience this again. pic.twitter.com/NUy8ybN31F — AlphaFox (@Alphafox78) October 1, 2025

El servicio de internet por discado de AOL era conocido por su característico sonido de conexión, una secuencia de pitidos y zumbidos electrónicos que marcaba el inicio del acceso a internet a través de la línea telefónica.

Este servicio fue pionero en brindar a millones de personas la oportunidad de conectarse por primera vez a internet desde sus hogares, y su característico sonido se ha convertido en un recuerdo nostálgico para quienes se iniciaron en la virtualidad en los años 90.

De acuerdo con la BBC, un informe del gobierno estimaba que en 2023 alrededor de 300 mil personas en Estados Unidos todavía usaban Internet por acceso telefónico, mientras que 300 millones usaban el servicio de banda ancha.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm