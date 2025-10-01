Casa de Bolsa Finamex acordó con Vector Casa de Bolsa la transferencia de las cuentas de aquellos clientes que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, sin dar mayores detalles, Finamex informó que adquirirá, a través de su sociedad operadora de fondos de inversión o cualquier otra afiliada que designe, las acciones representativas del capital social fijo de las que es titular Vector Fondos en 21 fondos de inversión.

“En este contexto, Finamex contribuye a la continuidad de los servicios financieros en estricto apego a la regulación aplicable y fortalece su posición como una institución líder en el sistema financiero mexicano con más de 50 años de experiencia en el manejo y diseño de productos financieros y portafolios de inversión”, precisó.

La transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Con este movimiento, Vector, fundada por el empresario Alfonso Romo, y señalada por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también se deshace de varios activos al igual que hicieron Intercam y Cibanco.

Cabe recordar que CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, mientras que también vendió su cartera automotriz a Bancoppel.

En tanto, Intercam vendió la mayoría de sus principales activos a Kapital Bank, quedándose únicamente con la licencia bancaria.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, la venta que realizaron dichas firmas fue una solución de mercado para afrontar las restricciones impuestas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El próximo 20 de octubre comienzan las restricciones impuestas por parte de las autoridades financieras de EU para que dichas entidades mexicanas puedan hacer operaciones en su mercado.

