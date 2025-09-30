El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó septiembre en los 62 mil 915.57 unidades, lo que significó un alza de 7.17% respecto al cierre de agosto, el incremento más alto para dicho mes desde 2005, cuando registró un aumento de 13.18%, de acuerdo con información de Bloomberg.

En el noveno mes del año, el IPyC registró nuevos máximos históricos (13 en el año), implicando avances en dólares y pesos, en lo que va del año de 44.6% y 27.1%, respectivamente, comentaron los especialistas de Monex.

Pese a la marcada disparidad entre emisoras dentro del IPyC, el índice ha adoptado una postura más optimista ante la expectativa de avances en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, lo que refuerza aún más el flujo global hacia los mercados emergentes

El principal indicador de la BMV se vio beneficiado por el buen desempeño de varias emisoras, entre las que destacan Peñoles, que registró un alza mensual de 34.47%, así como Grupo México, con un aumento de 30.25%, encabezaron las alzas del Índice, evidenciando el apetito por industrias ligadas a infraestructura y metales.

Empresas de ligadas al consumo también contribuyeron al buen desempeño del la Bolsa Mexicana de Valores, como Bimbo con un incremento en septiembre de 12.08%

Para dibujar el panorama en octubre, los especialistas advierten sobre posibles movimientos laterales o consolidación del Índice de Precios y Cotizaciones mexicano, mientras que, en Estados Unidos, los mercados corren el riesgo de una corrección técnica.

mgm