Las ventas de General Motors (GM) y Ford en Estados Unidos crecieron alrededor de un 8% en el tercer trimestre del año gracias al aumento de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos, señalaron este miércoles los dos fabricantes.

GM dijo en un comunicado que sus ventas de julio a septiembre ascendieron a 710 mil 347 unidades, un incremento del 7.7%. Mientras, en el mismo periodo, Ford tuvo unas ventas de 545 mil 522 vehículos, un aumento del 8.2%.

En los nueve primeros meses del año, las ventas de General Motors (GM) en el país norteamericano fueron de 2.150.298 vehículos (+10,3 %) y las de Ford 1.658.908 (+7.2%).

Lee también Shein abrirá en Francia sus primeras tiendas físicas del mundo

Gran parte de los incrementos del tercer trimestre son fruto de la mayor demanda de vehículos eléctricos para aprovechar los créditos fiscales federales, de hasta 7 mil 500 dólares destinados a fomentar la venta de estos modelos y que expiraron el 30 de septiembre.

Vehículos eléctricos de GM alcanzan cifra récord

Las ventas de vehículos eléctricos de GM alcanzaron la cifra récord de 66 mil 501 unidades, un 107% más que hace un año, mientras que las de Ford crecieron un 30.2% a 30 mil 612 unidades y las de híbridos un 14.7% hasta 55 mil 177.

La marca Chevrolet de GM se ha convertido en la segunda del país en vehículos eléctricos, solo por detrás de Tesla.

Por marcas de GM, Buick cayó un 14 % en el tercer trimestre, Cadillac aumentó un 25%, Chevrolet un 8.3% y GMC un 8.6%.

Hyundai registró un aumento del 13 %, alcanzó la venta de 239.069 vehículos. Foto: Hyundai

Lee también Samsung se asocia con OpenAI para suministrar chips al megaproyecto Stargate

Ford aumenta sus ventas por entrega de autos con motores de combustión

Por su parte, Ford destacó que las entregas de automóviles con motores de combustión ascendieron un 6.3% a 459.733 y que, en el tercer trimestre, la demanda de las camionetas de la Serie F, su principal vehículo y el que le proporciona los mayores beneficios, fue de 207.732 vehículos, un aumento del 4.7%.

Hyundai y Kia tuvieron cifras récord de ventas en el tercer trimestre. Hyundai, con un aumento del 13%, alcanzó 239.069 vehículos mientras que el incremento del 9% de Kia la situó en 219.637 vehículos.

Entre los fabricantes japoneses, las ventas de Toyota crecieron un 14.4% (639.137 vehículos), las de Nissan un 5.3% (223.377) mientras que las de Honda cayeron un 2% (358.848).

Mientras, Volkswagen (VW) perdió un 6% de sus ventas con la entrega de 93.271 vehículos de julio a septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc